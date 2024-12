Van der Poel komt met duidelijke verklaring: "Daarom cross ik zoveel op korte termijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel rijdt in ruim een maand tijd nog negen crossen. En daar heeft de wereldkampioen een duidelijke reden voor.

In Zonhoven en Mol won Mathieu van der Poel met overmacht twee dagen op rij bij zijn rentree in het veld. De wereldkampioen rijdt deze week nog in Gavere (26 december), Loenhout (27 december) en Besançon (29 december).

Volgende week rijdt Van der Poel ook nog in Baal (1 januari), in Koksijde (3 januari) en in Dendermonde (5 januari). Daarna trekt Van der Poel met Alpecin-Deceuninck naar Spanje voor een stage.

Van der Poel werkt geen lange trainingen af

"De reden dat ik zoveel cross op korte termijn, is omdat ik van mezelf weet dat wanneer ik ‘s winters in België ben, ik het moeilijk vind om mij op te laden om lang te fietsen op de weg, zeker als het koud en nat is", geeft Van der Poel toe bij HLN.

Op de dagen dat hij geen wedstrijden rijdt, zou Van der Poel nog een training van drie of vier uur op de fiets kunnen afwerken. Maar de echt lange duurtrainingen van vijf of zes uur wil Van der Poel de komende weken vermijden.

"Dan rijd ik liever een cross", zegt Van der Poel nog. Vandaag en misschien ook woensdag op kerstdag zal Van der Poel dus een training afwerken, donderdag mag hij opnieuw crossen in Gavere.