Eén woord maakt het verschil tussen Thibau Nys en Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout

Het veldrijden vertoonde een groot gat de voorbije jaren. Het is aan Thibau Nys om dat helemaal op te vullen.

Thibau Nys pakte dit jaar de titel van Europees kampioen in de cross. Het is zijn eerste grote titel als prof. Verder is er maar weinig vuur in het veldrijden te bespeuren.

Voor Frank Raes heeft Nys de nodige x-factor in huis. Eén woord verandert alles ten opzichte van mannen als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Charisma”, klinkt het bij HUMO.

“Je mag de prestaties van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout niet onderschatten: fysiek zijn ze top. Maar ik snap dat niet iedereen er warm van wordt”, klinkt het bij ex-bondscoach Sven Vanthourenhout.

“Na Van der Poel en Van Aert is er een gat gevallen. Thibau maakt weer iets los bij het publiek dat tien, vijftien jaar geleden naar zijn papa kwam kijken. Alleen was Sven timider, Thibau durft meer.” Nys junior heeft zich ook op de weg al laten zien, met enkele World Tourzeges op zijn palmares, net als ritten in kleinere rondes.

“Hij is een puncher, een beetje zoals Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe: ook aankomsten lichtjes bergop liggen hem. Zijn palmares op de weg zal dat in het veld zeker overtreffen, maar hij is zichzelf nog aan het ontdekken. Dat zie je aan zijn resultaten, die vertonen nog ups en downs.”