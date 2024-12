"Het leek nergens op": Sven Vanthourenhout kan het niet appreciëren

2024 zal ongetwijfeld lang het jaar van de vele valpartijen blijven. En de oplossingen liggen niet meteen voor de hand.

Wout van Aert kwam in het voorjaar in Dwars door Vlaanderen ten val. Hij tikte in een afdaling het wiel van ploegmaat Tiesj Benoot aan en bracht heel wat renners ten val.

Was het pure pech of is er niet meer aan de hand in het peloton. Zeker na de zware valpartij in De Ronde van het Baskenland, met Jonas Vingegaard als voornaamste slachtoffer keken ze bij Visma Lease a Bike vreemd op van wat er allemaal gebeurde.

“Beide valpartijen hebben zich bergaf voorgedaan”, zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan HUMO. “Doordat met almaar grotere versnellingen wordt gereden, ontwikkelen de renners ook almaar grotere snelheden, zeker in een afdaling. Tel daarbij op dat de fietsen lichter en lichter worden, en de risico's zijn enorm.”

De UCI kwam al met enkele voorstellen om limieten in te stellen of airbags voor renners, maar dat is allemaal niet eenvoudig. In Parijs-Roubaix legden ze zelfs een extra chicane aan.

“Het leek nergens op, maar de renners kwamen tenminste niet meer met zestig per uur op de kasseien van Carrefour de l'Arbre terecht. Je kunt erover discussiëren, maar zo'n keuze is beter dan niets te doen”, besluit hij.