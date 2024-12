Lang niet iedereen loopt mee met de menigte: "Met Mathieu van der Poel ben ik niet bezig"

Iedereen in veldritland lijkt wel bezig met de regenboogtrui van Mathieu van der Poel. Al is dat ook maar een indruk.

Zoals u weet komen niet alle indrukken overeen met de werkelijkheid. Sinds hij er in Zonhoven weer bij is, lijkt alles te draaien om Mathieu van der Poel. Hij is diegene die meer media en meer toeschouwers naar de cross lokt. Tenminste, dat is de theorie en de organisatoren hopen natuurlijk dat er een zeker effect is bij het opdagende publiek.

De andere crossers krijgen ook vaak vragen over het kunnen volgen van Mathieu van der Poel. Zo werd ook Lars van der Haar voor de cross in Mol er een vraag over gesteld, maar die lag wel van wat anders wakker. "Ben ik niet mee bezig", zei de Nederlander van Baloise Trek Lions. Hij bevestigde daarna nog eens dat hij het echt meende. "Neen, met Mathieu van der Poel ben ik niet bezig".

Van der Haar zesde in Mol

Het toeval wil dat uitgerekend Van der Haar in de loop van de Zilvermeercross wel in het wiel van Van der Poel reed, toen die laatste nog wat de kat uit de boom keek. Eens de wereldkampioen zijn versnelling lanceerde, ging enkel Laurens Sweeck aanvankelijk nog mee. Voor de rest was het strijden voor de ereplaatsen. Van der Haar reed als zesde over de streep.

Als Van der Poel niet zijn focus was, dan moet hij toch met een andere doelstelling in zijn hoofd gezeten hebben. "Ja, met het klassement ben ik wel bezig." Dan hebben we het over het klassement in de Superprestige. Van der Haar voegde er aan toe dat hij hoopte een goede slag te kunnen slaan. Dat is niet helemaal gelukt, want hij finishte vlak achter Niels Vandeputte.

Belangrijke afspraak in Diegem

Zo heeft Vandeputte ook een puntje meer in de stand en gaat hij met 60 punten aan de leiding. Van der Haar volgt op een tweede plaats met 59 punten. Met 57 punten doet ook Michael Vanthourenhout volop mee voor de prijzen in de Superprestige. In dit kader is de volgende belangrijke afspraak de cross van Diegem op 30 december. Er zijn nog drie manches te gaan in de Superprestige.