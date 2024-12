"Evenepoel had gelijk": José De Cauwer zegt waarom grote ruzie met Van Aert niet escaleerde

José De Cauwer beseft als geen ander dat renners vaak een groot ego hebben. Als je dan nog eens toppers samen moet brengen, dan is de kans groot dat de situatie uit de hand loopt.

Voor renners is het zelf vaak dansen op een slappe koord, zo geeft José De Cauwer mee in zijn boek ‘De tien geboden van José De Cauwer’ dat hij samen met Rik Vanwalleghem.

“Als je wegkruipt in een hoekje, zal men geen rekening met je houden, loopt men over je heen. Nice guys finish last. Dat is ook zo in het peloton, waar je je moet waar maken”, klinkt het.

Remco Evenepoel heeft op dat vlak het nodige leergeld moeten betalen. In zijn eerste jaren als prof maakte hij dan ook meer vijanden dan vrienden. Dat brengt ons in een flashback naadloos terug naar het WK van 2022.

Dat kampioenschap in Leuven zal voor eeuwig en altijd geboekt staan door de woorden tussen Van Aert en Evenepoel. “Op zich had Evenepoel gelijk. Het was geen goed idee geweest te vertrekken met één absolute kopman. Remco sprak de waarheid, en hij bewees in 2022 dat hij recht van spreken had, door de Vuelta te winnen en zelf wel wereldkampioen te worden.”

Toch kwam het niet tot een escalatie van de situatie. En daar is een reden voor, aldus De Cauwer. “Omdat Van Aert diplomatisch reageerde. En omdat Evenepoel, met zijn eindwinst in de Vuelta en de regenboogtrui, nu minstens op hetzelfde niveau staat als Van Aert en dus voortaan recht van spreken heeft.”