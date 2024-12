Koning Mathieu laat iedereen spartelen in Gaverse modder

Er is maar een koning van het veld. En zijn naam is Mathieu van der Poel. De Nederlander reed alles en iedereen opnieuw kapot. De rest kon andermaal niet volgen, al was de kloof niet zo groot deze keer.

3 op 3 voor Mathieu van der Poel. Eigenlijk moeten we daar niet veel meer over zeggen. En tegelijkertijd doen we het graag, want de Nederlander deed andermaal iedereen verstommen met zijn manier van rijden.

Thibau Nys was het best vertrokken, met Michael Vanthourenhout in het spoor. Mathieu van der Poel wilde het even vanop de tweede rij bekijken en hield twee rondes de benen stil.

Solo nummer drie

In ronde drie kwam hij dan alsnog de neus aan het venster steken. Om er ook meteen op en over te gaan, want niemand was in staat om de indrukwekkende Nederlander te volgen, al was het in de klei van Gavere zeker niet makkelijk voor de wereldkampioen.

Aandringen deed de Nederlander niet eens, maar hij pakte wel nog een halve minuut op Vanthourenhout. Nys vervolledigde het podium in Gavere na een pittige race.

Ook Vanthourenhout zal met veel plezier terugdenken aan de cross in Gavere, want door de tiende plaats van Toon Aerts en de afwezigheid van Eli Iserbyt doet hij een gouden zaak in de strijd om de Wereldbeker.