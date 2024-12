Tim Wellens stelt zijn eisen bij UAE Team Emirates: "Zou minder leuk vinden"

Tim Merlier begint straks al aan zijn derde seizoen bij UAE Team Emirates. Hij zal opnieuw in dienst rijden, maar krijgt ook opnieuw zijn eigen kansen.

Van 2020 tot en met 2023 was Tim Merlier telkens goed voor twee overwinningen per seizoen. Dit jaar mocht hij drie keer zegevieren met de Belgische titel in het tijdrijden, tijdritwinst in de Ronde van Polen en eindwinst in de Renewi Tour.

Wellens was ook deel van de Tour-ploeg die met Tadej Pogacar de Ronde van Frankrijk won. "Ik hou dan ook een heel goed gevoel over aan het voorbije seizoen. Als ik dat volgend jaar kan overdoen, zal ik heel tevreden zijn", zegt Wellens bij Sporza.

Wellens rijdt in dienst en krijgt eigen kansen

In 2025 zal zijn programma er dan ook in grote lijnen hetzelfde uitzien als dit jaar. Wellens wil eerst presteren in het voorjaar, daarna de Tour rijden en in het najaar enkele koersen uitpikken waar hij wil schitteren.

In het klassieke voorjaar staat kopman Tadej Pogacar opnieuw in enkele Vlaamse koersen aan de start en met Florian Vermeersch en Jhonatan Narvaez is de kern van UAE Team Emirates nog wat sterker geworden.

Zal Wellens minder voor eigen rekening kunnen rijden? "Ik blijf mijn kansen krijgen. Mocht ik nu een heel seizoen lang enkel voor anderen moeten rijden, zou ik dat minder leuk vinden. Maar zolang ik mijn eigen kansen krijg, vind ik dat heel leuk."