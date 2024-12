Van Empel is de koningin te rijk en komt met stevige reactie

Fem van Empel is helemaal terug van nooit echt weggeweest. De Nederlandse wereldkampioene heeft de veldrit van Gavere naar haar hand gezet. En dat maakte haar uiteraard heel erg blij.

Fem van Empel is al langer dan vandaag een absolute wereldtopper. Dat heeft ze ook in Gavere nog eens bewezen door iedereen aan gort te rijden zoals ze in Nederland zeggen.

De Nederlandse trok in de modderpoel van Gavere snel ten strijde. Enkel Puck Pieterse maakte aansprak op de overwinning door haar landgenote tot halfweg te volgen.

Mooi parcours

Van Empel zelf was heel blij met haar overwinning. "Dit doet heel veel deugd. Ik heb de voorbije dagen niet heel veel kunnen doen, maar ik ben superblij met deze zege op dit mooie parcours", lachte de winnares de tanden bloot bij Sporza.

"Ik vertrouwde op mijn vorm van de laatste weken en daar was niets mis mee. Er was dus geen reden tot paniek. Mijn kniepijn was nog niet helemaal weg, maar het was goed genoeg om te starten. En hopelijk herstelt mijn knie nu volledig."

Knie in orde?

Van Empel domineerde in het loopwerk, zelfs met die knie ... "Ja, maar je moet vooral je adem goed kunnen verdelen. Ik heb mijn ding gedaan en dat was voldoende."