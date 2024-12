Goede vriend schrok stevig van Wout van Aert: "Zelden gezien"

In Loenhout komt Wout van Aert straks weer in competitie na zijn zware val in de Vuelta. Goede vriend Daan Soete zag met eigen ogen dat Van Aert er klaar voor is.

Het is 115 dagen geleden dat Wout van Aert op 3 september tegen een bergwand knalde in de Vuelta. Het leverde hem een diepe wonde op aan zijn knie, die na maanden revalideren eindelijk helemaal hersteld is. Van Aert is weer klaar voor competitie. Vorige week vrijdag pas werkte Van Aert zijn eerste crosstraining af met Daan Soete. Vooral om het materiaal eens te testen en ook het goede gevoel terug te vinden. Want dat ontbrak duidelijk bij Van Aert. "Wout moest weer wat wennen aan de bochten, het zand en die plattere banden. Ik merkte dat het nog niet zo vlot ging als na een drietal crossen", zegt Soete bij Sporza. "Maar ik voelde wel: na een halfuur kwam zijn ervaring weer bovendrijven." Knie Van Aert was een oorlogswond Soete voelde duidelijk dat het tempo weer in de benen zit van Van Aert. Na een individuele stage in november en daarna een ploegstage met Visma-Lease a Bike is Van Aert weer op niveau. En dat na een zware revalidatie. "Ik denk wel dat de eerste weken na zijn blessure van de Vuelta geen pretje waren. Ik heb zelden iemand zo zwaar geblesseerd gezien zonder breuken op te lopen. Het was bijna een oorlogswond", stelt Soete over de knie van Van Aert.