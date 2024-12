Michel Wuyts deelt zijn opvallende visie over Mathieu van der Poel: "Daarom houdt hij in"

Hoewel hij kritisch was voor zichzelf na Gavere, is Mathieu van der Poel opnieuw bijzonder dominant in het veld. Al ziet Michel Wuyts ook dat Van der Poel het slim aanpakt.

In zijn eerste cross in Zonhoven maakte Mathieu van der Poel meteen duidelijk dat hij de beste veldrijder ter wereld is. De wereldkampioen begon op de derde rij, maar al na 72 seconden reed hij weg van de concurrentie.

Een dag later in Mol wachtte Van der Poel zo'n 25 minuten om te versnellen, ook in Gavere deed hij dat. Van der Poel verklaarde na zijn zege in Zonhoven meteen dat hij niet de hele kerstperiode solo's van start tot finish uit zijn benen zou schudden.

Houdt Van der Poel in om sponsors tevreden te houden?

Wil Van der Poel de spanning er toch wat inhouden? Michel Wuyts ziet een andere reden. "De solist Van der Poel wordt door de tv-regisseur na twee ronden vaak uit beeld geweerd", stelt Wuyts bij Het Laatste Nieuws.

De strijd om plek twee is vaak spannender dan de lange solo van Van der Poel en wordt dus meer in beeld gebracht. Maar daar zijn de sponsors van Van der Poel wellicht niet mee opgezet. "Van der Poel weet heus wel dat hij zijn sponsors moet dienen", stelt Wuyts.

En Van der Poel weet volgens Wuyts hoe hij het beeld kan halen. "Dus houdt hij wat in, zoals in Gavere. MVDP is vakman in alles. Ook in het veinzen van spanning", besluit Wuyts opvallend.