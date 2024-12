Tim Merlier maakt zich helemaal geen illusies: "Het is een verloren zaak"

Net als Wout van Aert maakt Tim Merlier in Loenhout zijn rentree in het veld. Maar de Europese kampioen op de weg maakt zich weinig illusies.

Tim Merlier maakt zich op voor een bijzonder kort seizoen in het veldrijden. Vrijdag begint hij in Loenhout aan zijn seizoen, volgende week vrijdag in Gullegem rijdt hij al zijn tweede en ook laatste cross van het seizoen.

"Door het veldrijden ben ik renner geworden", zegt Merlier bij Radio 1 over zijn korte seizoen in het veld. "Het is dus leuk om terug te keren naar het veld." Al maakt hij zich geen illusies over een goede uitslag in Loenhout.

Merlier moet vanop de vijfde of de zesde rij starten in Loenhout en zal dus aan een stevige inhaalrace moeten beginnen. "Het is een verloren zaak. Als ik even in beeld zal rijden, ga ik al tevreden zijn."

Start Merlier wegseizoen in AlUla Tour?

Merlier gaat dus maar twee crossen rijden, al was het initiële plan om een tiental crossen te rijden. Maar Merlier zag zijn trainer Erwin Borgonjon naar Tudor vertrekken en kreeg met Frederik Broché een nieuwe trainer bij Soudal Quick-Step.

Zo laat Merlier het BK in Heusden-Zolder op 12 januari schieten. "Het kriebelde, maar het is nu te laat. Ik ben dan ook op stage met de wegploeg en ik begin eind januari al te koersen. Er is dus geen tijd meer voor een korte rustperiode na het BK."

Dit jaar begon Merlier aan het seizoen in de AlUla Tour, waar hij twee ritten won. Volgend jaar begint de AlUla Tour op 28 januari en eindigt op 1 februari, de kans is dus groot dat Merlier daar weer aan de start staat.