📷 Eindelijk weer wat goed nieuws? Eli Iserbyt laat opnieuw van zich horen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Belgisch kampioen Eli Iserbyt had te veel last van de zenuwpijn in zijn been en zette een streep door de Wereldbeker in Gavere. Nu heeft Iserbyt beter nieuws.

Afgelopen maandag in Mol beleefde Belgisch kampioen Eli Iserbyt een dieptepunt. Hij werd negentiende op meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. De zenuwpijn in zijn been speelde hem opnieuw parten. Op zijn sociale media onthulde Iserbyt op 19 december dat hij al twee jaar kampt met het Piriformis-syndroom, wat een zenuwpijn in zijn linkerbeen veroorzaakt en waardoor hij de jongste crossen niet naar behoren presteerde. Iserbyt besliste op kerstdag om donderdag niet aan de start te komen in Gavere, om zichzelf fysiek en mentaal rust te gunnen. Vrijdag reed Iserbyt ook niet in Loenhout, maar die cross stond sowieso niet op zijn programma. Iserbyt weer van de partij in Besançon Het lijkt echter weer beter te gaan met Iserbyt. Zaterdagochtend zette hij op zijn sociale media een foto van zijn fiets in de Belgische driekleur bij een opkomende zon. Wellicht net voor hij vertrok voor een training. En dus lijkt Iserbyt zondag opnieuw aan de start te komen in de Wereldbeker in Besançon. Door zijn opgave in Namen en forfait in Gavere is Iserbyt wel weggezakt naar de zesde plaats in het klassement van de Wereldbeker.