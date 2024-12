Nog altijd geen 100 procent: deze gevolgen voelt Wout van Aert nog van zijn knieblessure

Wout van Aert heeft zijn eerste test in het veld in Loenhout goed doorstaan. Voor Van Aert was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn zware valpartij in de Vuelta in september.

Exact 115 dagen was het geleden dat Wout van Aert in Loenhout nog eens rugnummer kon opspelden. Op 3 september knalde hij in de Vuelta in een afdaling tegen een bergwand en liep daarbij een diepe wonde op aan zijn knie.

Voor Van Aert een stevige klap, want hij zag zo een zekere groene trui in de Vuelta door zijn vingers glippen. En ook het EK en WK op de weg en het WK en EK gravel moest Van Aert aan zich voorbij laten gaan.

Ondertussen heeft Van Aert het allemaal kunnen verwerken. "Het heeft deugd gedaan om er een aantal maanden tussenuit te zijn. Ik had even geen stress van wedstrijden te moeten rijden, en dat was goed voor mij", zegt Van Aert bij WielerFlits.

Van Aert over knieblessure

Nu is Van Aert weer hongerig om wedstrijden te rijden. Ook met zijn knie gaat het ondertussen weer goed. De spieren zijn nog wat gevoeliger, maar van Aert is niet bang dat zijn knie hem nu weer zal afremmen.

"Dat is helemaal verleden tijd. Pijn of last heb ik niet, alleen een klein beetje krachtsverschil links-rechts. Er is ook een verschil in volume. Dat is nu minimaal, maar het heeft veel moeite gekost om op dat niveau te geraken."