Thibau Nys begrijpt de kritiek niet altijd: "Beetje typisch ons land"

Thibau Nys zette dit jaar een grote stap voorwaarts en daar komt ook heel aandacht bij kijken. En daar heeft de jonge Nys het wel soms moeilijk mee.

Op de weg deed Thibau Nys het dit jaar uitstekend met maar liefst negen zeges. Hij won ritten in Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen en pakte ook de eindzege in de Ronde van Hongarije.

Ook in het veld gooit Nys hoge ogen met overwinningen in Overijse, op het EK en in Lokeren. En Nys heeft ook een sterke persoonlijkheid, met het hart op de tong. En die combinatie is niet altijd makkelijk voor Nys.

Lof en kritiek voor Nys

"Er komt veel meer bij kijken dan de meeste mensen zich kunnen inbeelden", zegt Nys bij Sporza. Door zijn jonge leeftijd vindt Nys het moeilijk om de weg en de cross te combineren, zeker omdat hij zelf onder de indruk is van wat hij allemaal presteert.

"Maar waarbij je op andere momenten met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het is een rollercoaster. Ik verbaas iedereen tijdens het wegseizoen, maar ik rijd twee crossen slecht na ziekte en bij manier van spreken breekt heel België je af."

"Daarna win ik drie keer op een rij en dragen ze je weer op handen. Dat is een beetje typisch ons land." Daarnaast zijn er ook de verhuisplannen van Nys en veel aanvragen door media. Het is best veel voor Nys, maar het brengt hem niet van de wijs.