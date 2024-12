De mist in: privévlucht Mathieu van der Poel naar Besançon verloopt niet van leien dakje

Twee dagen na zijn zege in Loenhout staat Mathieu van der Poel aan de start in Besançon. De wereldkampioen nam zondagochtend vanuit Deurne een privéjet richting Frankrijk.

Om een autorit van zes uur van Antwerpen naar Besançon te vermijden besloot Mathieu van der Poel om een privéjet te nemen richting Frankrijk. De wereldkampioen moest zo pas zondagochtend vertrekken vanuit België.

Omstreeks 8u30 vertrok Van der Poel vanop de luchthaven van Deurne en normaal had hij daar om 9u25 moeten landen. Dat was echter niet het geval, want het privévliegtuig van Van der Poel kon niet landen in Besançon.

Volgens VTM Nieuws is dichte mist de oorzaak daarvan. Het vliegtuig met Van der Poel kon zo pas om 10u05 landen en moest ook uitwijken naar de luchthaven van Dole-Jura. En dat is zo'n 60 kilometer verder.

Extra autorit voor Van der Poel

Als Van der Poel in Besançon was geland, dan had hij slechts tien kilometer moeten rijden naar het parcours, nu worden er dat dus 50 meer. De wereldkampioen zal dus nog een stevige autorit moeten afleggen.

De zevende manche van de Wereldbeker in Besançon gaat om 15u10 van start, in tijdnood zal Van der Poel dus niet raken. Ook de verkenning van het parcours zou normaal niet in het gedrang komen.