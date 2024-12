Ellen ziet grote gelijkenis tussen Gert en Remco: "Allebei heel schoon"

Wat een jaar heeft Remco Evenepoel achter de rug. Het lijkt haast niet anders dan dat hij Belg van het Jaar wordt.

Het Laatste Nieuws organiseert elk jaar een zoektocht naar de Belg van het Jaar. Die vraag legden ze ook voor aan Gert Verhulst en Ellen Callebout.

“Bart De Wever”, klinkt het meteen bij Gert. Daarvoor moest hij zelfs helemaal niet lang nadenken. “Of je hem nu apprecieert of niet, volgens mij kan je onmogelijk om hem heen. Hij is voor mij de figuur van het jaar.”

Ellen Callebout zoekt het echter in de sport. “Geef mij toch maar Remco. Hij heeft het gewoon. Ik vind hem ook supersympathiek. Vooral dat guitige.”

Waarop Gert zegt dat hij toch ook guitig is. Iets wat Ellen zeker niet ontkennen kan. “Jij bent zelfs de definitie van guitig. En jullie hebben allebei schone billen.”

Waarop Gert een big smile bovenhaalt. En nu moeten we kiezen wat we onthouden: dat Evenepoel Belg van het Jaar wordt of dat de billen van Gert even schoon zijn als die van Remco?