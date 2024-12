Toon Aerts trekt een wel heel erg plezante en dubbele conclusie na zijn tweede plek in Besançon

Toon Aerts was in Besançon de beste van de rest. Hij eindigde tweede na de ongenaakbare Mathieu van der Poel.

Ook zijn vijfde veldrit van deze winter heeft Mathieu van der Poel met heel veel dominantie weten te winnen. Toon Aerts was tweede, als beste van de rest.

“Dit was best wel een pittige omloop. Zeker de helling aan het einde van het rondje deed me pijn. Het kwam er vandaag op aan vooral op techniek te crossen”, vertelt hij na afloop.

De plezantste conclusie van Aerts gaat eigenlijk richting het WK begin februari in Liévin. Dat opent de nodige perspectieven voor onze landgenoot.

“Ik vernam dat de omloop in Besançon een beetje kan vergeleken worden met die in Liévin waar later het WK zal gehouden worden. Dat geeft me wel wat vertrouwen voor die titelstrijd”, is hij heel erg duidelijk.

Een kwartier lang kon Aerts volgen bij Van der Poel. De ziekte van eerder deze week lijkt met deze tweede plek helemaal vergeten. “Ik verkeerde wat in een dipje. Ik moest noodgedwongen de wedstrijd in Loenhout, die op zes kilometer van mijn deur wordt georganiseerd, laten schieten. Ik was ziek geworden en moest met pijn in het hart Loenhout missen.”