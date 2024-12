🎥 Valpartij Wout van Aert in Loenhout nog duidelijker in beeld, Sven Nys komt met waarschuwing

Wout van Aert greep in Loenhout naast een podiumplaats door een valpartij in de laatste ronde. Een botsing met een toeschouwer zorgde ervoor dat Van Aert niet kon sprinten tegen Nys en Sweeck.

In zijn eerste cross in Loenhout deed Wout van Aert het goed. Hij dook als eerste het veld in, maar zag al snel Van der Poel voorbij komen en versnellen. Aan de wereldkampioen was niets te doen, maar Van Aert streed wel om het podium.

In de laatste ronde was Van Aert op pad met Nys en Sweeck. In een bocht dook Nys onderdoor bij Van Aert, die naar de buitenkant werd gedreven. Van Aert kon de handen en armen van een toeschouwer niet meer ontwijken en viel.

Nys waarschuwt supporters

Er doken al beelden op van toeschouwers, maar nu zijn er nog nieuwe beelden van de val van Van Aert. Daarop is duidelijk te zien hoe Van Aert een botsing met de toeschouwer niet meer kan ontwijken en hij ten val komt.

Sven Nys deelde de beelden op zijn sociale media en had een duidelijke boodschap voor iedereen die naar de cross komt kijken: "Blijf alsjeblieft achter de hekken!" Woensdag wordt in Baal ook de GP Sven Nys gereden.

Van Aert wees ook niet naar Nys na zijn valpartij. "Het lag zeker niet aan Thibau - hij deed een mooi manoeuvre om naar de kop te gaan. Alleen zat ik aan de buitenkant van de bocht. En daar hing een fan volledig over het parcours. Jammer genoeg kwam ik met hem in aanraking."