🎥 Nieuwe beelden van valpartij Wout van Aert in Loenhout duiken op

Wout van Aert heeft zijn eerste veldrit in Loenhout goed verteerd. Intussen zijn ook nieuwe beelden opgedoken van zijn valpartij in de laatste ronde.

Net geen podiumplaats voor Wout van Aert in zijn eerste cross van het seizoen in Loenhout. Van Aert streed met Nys en Sweeck om de tweede plaats, maar in de laatste ronde liep het mis. Van Aert kwam ten val door een toeschouwer.

"Er hing een fan volledig over het parcours. Jammer genoeg kwam ik met hem in aanraking. Jammer, want ik kon voor de tweede of derde plek rijden. Maar ik ben wel tevreden over hoe het gegaan is. Ik heb een geslaagde dag achter de rug."

Intussen zijn er ook nieuwe beelden opgedoken van de valpartij van Van Aert in Loenhout. Van Aert schuift eerst weg in de bocht, maar botst dan ook tegen de handen en armen van een toeschouwer.

Trainingstocht van 165 kilometer voor Van Aert

Van Aert liet het echter niet aan zijn hart komen en trok er zaterdag alweer op uit voor een lange trainingstocht. In iets meer dan vijf uur reed Van Aert zo'n 165 kilometer vanuit zijn woonplaats Herentals richting Knokke.

Tijdens zijn tocht reed Van Aert ook door Nederland en was hij even samen op pad met ex-ploegmaats Tim en Mick van Dijke. Op zaterdag 4 januari staat Van Aert in Gullegem aan de start van zijn volgende cross.