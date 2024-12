Tim Merlier wil er niet van weten: "Dat is tegenwoordig populair, maar ik word er zot van"

In Loenhout reed Tim Merlier zijn eerste cross van het seizoen, zaterdag in Gullegem staat alweer zijn laatste cross van het seizoen op het programma. Eind januari debuteert hij ook al op de weg.

Tim Merlier moest in Loenhout ver achteraan starten, maar dat deerde de Europese kampioen op de weg niet. Hij dook in het wiel van Wout van Aert het veld in en was de laatste die in het wiel van Van der Poel kon blijven.

Merlier had wel op zijn adem getrapt en zakte uiteindelijk weg naar plaats negen. Vrijdag in Gullegem is Merlier opnieuw van de partij, maar daarna zit zijn seizoen in het veld er al weer op. Daarna vertrekt hij met Soudal Quick-Step voor een tweede ploegstage.

Merlier begint vroeg aan wegseizoen

Op 28 januari begint Merlier in de AlUla Tour aan zijn seizoen op de weg. Dat was ook dit jaar zijn eerste koers van het seizoen, Merlier won er meteen twee ritten. Dat hij zo vroeg aan het seizoen begint is een doelbewuste keuze.

"We kunnen een ander soort programma beginnen doen met meer trainen en minder koersen, zoals tegenwoordig populair is. Maar van trainen word ik zot. Ik heb veel koersen nodig om beter te worden", zegt Merlier bij WielerFlits.

Na de AlUla Tour zal Merlier nog enkele klassiekers rijden zoals de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen dit jaar. Merlier heeft ook nog een aantal doelen in grote rondes, maar welke hij zal rijden is nog niet duidelijk.