Het houdt niet op: Michael Vanthourenhout ziet start van 2025 in rook opgaan

Michael Vanthourenhout kampte in Diegem opnieuw met pech en moest opgeven. Woensdag in Baal zal de voormalige Europese kampioen er niet bij zijn.

In Besançon en Diegem stapelde Michael Vanthourenhout de pech op. Zondag kon hij de schade nog beperken nadat zijn moest wisselen van schoen, Vanthourenhout werd zevende. Hij bleef zo leider in de Wereldbeker.

Maandag in Diegem kende Vanthourenhout weer pech en de voormalige Europese kampioen gaf op. Daardoor zag hij zijn goede klassement in de Superprestige in rook opgaan, al staat Vanthourenhout nog altijd vierde.

Geen Vanthourenhout in Baal

De ellende is echter nog niet voorbij voor Vanthourenhout, want zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal meldt dat Vanthourenhout dinsdagochtend is opgestaan met keelpijn. Hij laat dan ook X2O Trofee-manche in Baal dan ook schieten op 1 januari.

Vanthourenhout laat zo ook het klassement van de X2O Badkamers Trofee schieten, waar hij voorlopig derde staat. Of hij op vrijdag 3 januari aan de start komt in Koksijde is nog niet beslist. Dat is ook een manche van de X2O Trofee.

Ook Denise Betsema komt niet aan de start in Baal. De Nederlandse gaf maandag op in Diegem de met last aan de knie. Betsema zou weer wel van de partij zijn in Koksijde.