Patrick Lefevere duidelijk tegen opvolger Jurgen Foré: "Eigenlijk wilde ik dat liever niet"

Patrick Lefevere is op 1 januari officieel geen CEO meer van Soudal Quick-Step. Hij geeft het stokje door aan Jurgen Foré en neemt het liefst wat afstand van de ploeg.

In 2003 richtte Patrick Lefevere Quickstep-Davitamon op, de ploeg die sinds 2023 Soudal Quick-Step heet. Lefevere was dus 21 jaar CEO, maar kondigde begin december aan dat hij op 1 januari de fakkel doorgeeft aan Jurgen Foré.

Patrick Lefevere zal nog wel betrokken blijven bij de ploeg, als erelid van de raad van bestuur. Hij wil zijn opvolger Jurgen Foré ook nog blijven bijstaan met advies, maar Lefevere wil ook wat afstand nemen van de ploeg.

Zo vroeg Foré aan Lefevere om aanwezig te zijn op de mediadag van Soudal Quick-Step, op 9 januari in Calpe. "Eigenlijk wilde ik dat liever niet. Als ik ooit mijn kop neerleg, dan wil ik dat het project ook na mij blijft bestaan", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere over zijn nalatenschap in het wielrennen

Als Lefevere er niet meer is, dan wil hij dat project ook na hem blijft bestaan. Lefevere vindt van zichzelf dat hij niet meer is dan een zakenman die een fabriek heeft opgericht en die dan overlaat aan een opvolger.

"Maar ik ben wel fier, hoor. Als ik in de volgwagen in de helft van alle auto’s mensen zie zitten die bij mij gewerkt hebben of bij mij gekoerst hebben: dat is eigenlijk het mooiste compliment", besluit Lefevere nog.