Nog steeds niet op volle kracht, maar wel winnaar: "Heel lang geleden"

Het wielerjaar 2025 is volop begonnen. De Grote Prijs Sven Nys in Baal is de eerste koers van het jaar voor de crossers. Eli Iserbyt kruidde er zijn Belgische trui meteen een beetje. En dus was de Belgische kampioen heel gelukkig.

In Baal stonden heel wat toppers niet aan de start. Geen van Aert en geen Pidcock zoals voorzien, maar ook geen Van der Haar (geblesseerd), Vanthourenhout (ziek) of van der Poel (geblesseerd).

Blije Iserbyt

Thibau Nys schoot dan ook nog eens uit zijn klikpedaal, de rest is geschiedenis. Iserbyt won en dat na een aantal weken waarin het wat minder ging en even zelfs de hele winter op de helling leek te staan.

"Het is heel lang geleden dat ik nog eens won. In het begin was het er eventjes inkomen, maar de focus lag vooraf al op het laatste halfuur. Met een goede tempoversnelling kon ik het verschil maken, maar de concurrenten reden ook een sterke race."

Ook mooi voor de ploeg

"Ik voelde iets meer kracht in mijn linkerbeen en dat is wel leuk, want dat geeft een beter gevoel. Dan kan je ook op de krachtstukken proberen te versnellen. Dit is ook voor de ploeg en de sponsors heel mooi", aldus Iserbyt bij Sporza.

"De eerste overwinning van het jaar is meteen binnen en dat is heel leuk. Het is nog niet ideaal, want het is nog steeds niet perfect."