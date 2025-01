Vansummeren heeft stevige kritiek op Belgisch toptalent bij Lotto

Eén van de renners die een grote toekomst voorspeld wordt, is Jarno Widar. Voor Johan Vansummeren heeft hij verkeerde keuzes gemaakt.

Het Belgische wielrennen heeft enkele toprenners in spe in zijn rangen. Eén van hen is Jarno Widar, die voor de Belgische Lotto-ploeg rijdt.

“Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik hoor natuurlijk ook dat hem een grote toekomst voorspeld wordt. Of die superlatieven niet een beetje té zijn? Een paar jaar geleden dachten we van Evenepoel ook: wie zijt gij, zou ge niet eerst iets bewijzen?”, klinkt het bij Johan Vansummeren in Het Belang van Limburg.

Maar Evenepoel heeft alles wat hij vertelde uiteindelijk ook waargemaakt. Toch toont Vansummeren veel onbegrip voor de situatie van Widar.

“Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat hij heeft bijgetekend bij Lotto, voor mij is dat een blijk van weinig vertrouwen in jezelf. In zijn plaats had ik die keuze nooit gemaakt. Waarom niet? Omdat Lotto simpelweg niet de ploeg is die hij nodig heeft om zijn doelen waar te maken.”

Dat klinkt wel heel erg cru, maar Vansummeren staat pal achter zijn mening. “Widar wil bergop rijden en een ronderenner worden, wel dan zit je bij Lotto niet op de juiste plaats.”

Hij lijkt vooral tevreden te zijn dat hij een goed en verbeterd contract heeft getekend. “Jarno is 19 jaar, dan moet je niet voor het geld kiezen. Als je presteert, komen die centen wel. Hij had voor omkadering moeten kiezen. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt.”