"Dit is echt teleurstellend": Mathieu van der Poel moet alweer domper slikken

Mathieu van der Poel komt ook vrijdag in Koksijde niet aan de start. De wereldkampioen heeft nog altijd te veel last van zijn ribben.

Woensdag moest Mathieu van der Poel al afhaken voor de cross in Baal, de wereldkampioen had nog te veel last van zijn ribben na een botsing met een paaltje vorige week vrijdag in Loenhout. Ook Koksijde komt nu te vroeg.

"Vooral op zwaarder terrein heeft hij nog last", zegt Alpecin-Deceuninck. Van der Poel zelf vindt het ook jammer dat hij Koksijde moet missen. "Dit is echt teleurstellend, want Koksijde is een van mijn favoriete wedstrijden."

Geen Koksijde voor Van der Poel, ook Dendermonde in gevaar?

"Het is waar ik mijn eerste wereldtitel won, bijvoorbeeld. Maar het is gewoon te vroeg. Ik hoop stiekem dat ik klaar ben voor Dendermonde (zondag, nvdr.), al vrees ik dat het kantje boord wordt", stelt de wereldkampioen.

In Dendermonde zou normaal gezien een tweede duel met Wout van Aert op het programma staan. Het blijft dus een vraagteken of de wereldkampioen daar aan de start zal staan. Daarna neemt Van der Poel een pauze in het veld.

Met Alpecin-Deceuninck trekt Van der Poel dan naar Spanje, waar hij het wegseizoen zal voorbereiden. Op 25 augustus keert Van der Poel terug in Maasmechelen, daarna rijdt hij op 26 januari ook nog in Hoogerheide en op 2 februari het WK in Liévin.