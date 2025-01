Jarno Widar (19) twijfelde over overstap naar de profs: "Daarom heb ik beslist om belofte te blijven"

In tegenstelling tot Maxim Van Gils is Jarno Widar (19) wel gebleven bij Lotto. De toptalent verlengde zelfs zijn contract tot eind 2027, maar zal dit jaar wel vooral bij de beloften rijden.

Met eindzeges in de Giro Next Gen, de Giro della Valle d'Aosta en de Alpes Isère Tour maakte Jarno Widar veel indruk bij de beloften vorig jaar. In de Ronde van de Toekomst was het iets minder, waardoor hij ook kritiek uitte op zijn ploeg.

Het leek zelfs even tot een breuk te komen, net zoals met Maxim Van Gils het geval was. "Er zijn misschien gesprekken geweest", geeft Widar nu toe bij Sporza. Maar hij besloot om toch te blijven en bij te tekenen tot eind 2027.

Widar wil rustig groeien bij Lotto en krijgt alle kansen van de ploeg. Widar kan alles zelf bepalen en ziet op dit moment niets negatiefs. Het Belgische toptalent wil vooral progressie boeken dit jaar en al eens proeven van enkele profkoersen.

Widar combineert profwedstrijden en beloften

Zo rijdt hij het Franse openingsweekend begin maart en de Wielerweek Coppi e Bartali eind maart. Bij de beloften zal Widar EK, WK, Ronde van de Toekomst en de Giro Next Gen. Het zal dus een mix worden.

"Ik zal eerlijk zijn: ik heb erover getwijfeld om al prof te worden", zegt Widar. "Maar vanaf dit jaar mogen de profs niet meer deelnemen aan het WK voor beloften. Daarom heb ik beslist om belofte te blijven."