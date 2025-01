Kan Thibau Nys ook Belgisch kampioen worden? Vader Sven Nys ziet twee goede voortekenen

Thibau Nys lijkt net op tijd weer in vorm te zijn voor de kampioenschappen. Kan de Europese kampioen ook Belgisch kampioen worden?

Met tweede plaats in Zonhoven, een derde plaats in Gavere, een tweede plaats in Loenhout en een tweede plaats in Diegem stond Thibau Nys vier keer op rij op het podium. Woensdag in Baal werd Nys vijfde.

Op 12 februari staat in Heusden-Zolder het Belgisch kampioenschap op het programma. Er wordt een droge omloop verwacht met mogelijk een sprint, een scenario zoals in Diegem behoort dus tot de mogelijkheden.

Thibau Nys favoriet op het BK veldrijden?

Daar streed Nys in de slotronde met Sweeck om de zege en delfde het onderspit. Nys werd dus nog derde nadat Vandeputte hem nog voorbij stak. Blijft hij wel een favoriet voor het Belgisch kampioenschap?

"Je moet gewoon een goede dag hebben en vooral goed uit deze kerstperiode komen. Het is een sprint, met eventueel een sprint, wat Thibau wel ligt", zegt vader Sven Nys bij Sporza. "Maar je moet wel aan die sprint raken."

"Hij toont vorm en regelmaat, dat is toch de basis om een goed kampioenschap te rijden." Sven Nys weet waarover hij spreekt, hij werd in zijn carrière zelf negen keer Belgisch kampioen veldrijden.