Wout van Aert onthult de waarheid achter zijn val in de Vuelta

Wout van Aert viel zwaar in de 16de etappe van de Vuelta. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen in het voorjaar had Van Aert geen zin meer om nog eens te revalideren.

Na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen had Wout van Aert lang nodig om weer helemaal op niveau te komen. In de Tour won Van Aert geen rit, op de Spelen in Parijs pakte hij in de tijdrit wel de bronzen medaille.

Van Aert trok die goede lijn door in de Vuelta met drie ritzeges en ook enkele dagen in de rode leiderstrui. In de zestiende etappe van de Vuelta liep het mis, Van Aert knalde tegen een bergwand in een afdaling.

"Eigenlijk was die val helemaal niet ernstig", blikt hij terug bij Sporza. "De renner voor me schatte de bocht verkeerd in. De hele afdaling nam hij trouwens geen risico's. Ik kon hem net niet ontwijken, waardoor ik over zijn fiets viel."

Van Aert had geen zin in revalidatie

Van Aert had pech dat hij tegen een bergwand knalde, waardoor hij een diepe wonde aan zijn knie opliep. Als Van Aert in een graskant was gevallen, dan was er ook niets aan de hand geweest, stelt hij zelf.

De val zorgde niet alleen fysieke schade, maar ook mentaal was het een klap. "Ik had totaal geen zin om aan die revalidatie te beginnen. Ik had geen energie meer over om wéér vanaf nul te beginnen. Dat was een moeilijke periode. Hoe ik er dan toch aan begonnen ben? (lacht) Ik had weinig keuze."