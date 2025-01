Arnaud De Lie is uit op revanche en heeft plan klaar: "Zoals Wout van Aert"

Arnaud De Lie (22) begint straks al aan zijn vierde seizoen bij de profs. Hij wil in het voorjaar vooral revanche nemen voor zijn mislukte voorjaar van 2024.

Vorig jaar kon Arnaud De Lie enkele mooie resultaten voorleggen in het voorjaar met een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, een vierde plaats in de GP de Denain en een vijfde plaats in de Bredene Koksijde Classic.

Maar er was ondertussen ook zijn opgave in Le Samyn na een valpartij en ook in Parijs-Nice haalde De Lie het einde niet. Na een 51ste plaats in de E3 Saxo Classic en een 90ste plaats in Gent-Wevelgem zette hij een punt achter zijn voorjaar.

Bij De Lie werd de ziekte van Lyme vastgesteld, maar daar is hij nu helemaal van af. "Het begin van het seizoen was niet ideaal, maar daarna won ik het BK en nog enkele koersen. Ik heb veel geleerd", zegt De Lie bij Sporza.

De Lie wil Omloop Het Nieuwsblad winnen

De Belgische kampioen noemt het misschien zelfs zijn belangrijkste seizoen uit zijn carrière. En hij is ook uit op revanche dit voorjaar. De Lie heeft het gevoel dat hij vorig jaar iets gemist heeft en wil schitteren in de driekleur.

"Ik zal alles geven voor een mooi resultaat. Zo heb ik de Omloop Het Nieuwsblad aangestipt. Ik was er al twee keer echt goed (tweede in 2023, tiende vorig jaar, nvdr.). En de laatste winnaar in deze trui was Wout van Aert. Waarom zou ik dat nu niet kunnen zijn?"