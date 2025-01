Lucinda Brand hakt lastige knoop door: "Het doet me echt pijn"

De Nederlandse Lucinda Brand zal dit weekend haar titel niet verdedigen op het Nederlands kampioenschap. Na een bijzonder drukke kerstperiode heeft ze nood aan wat rust.

Vorig jaar werd Lucinda Brand voor de derde keer in haar carrière Nederlands kampioen veldrijden. Daar zal zeker geen vierde keer bijkomen, want Brand zal haar titel zondag in Oisterwijk niet verdedigen.

"Het is tijd om afscheid te nemen van mijn nationale kampioenentrui", schrijft Brand op Instagram. "Ik heb hem altijd met zoveel trots gedragen. De nationale kampioenschappen hebben altijd veel voor me betekend en het doet echt pijn om niet te kunnen deelnemen dit jaar."

Drukke kerstperiode eist tol bij Brand

Brand reed dit seizoen 24 crossen in haar Nederlandse driekleur en viel geen enkele keer naast het podium. Maar na de drukke kerstperiode heeft Brand nu even de tijd nodig om de batterijen weer op te laden.

"Na 10 crossen in 16 dagen heeft mijn lichaam wat rust en training nodig om te herstellen. Het is al een geweldig seizoen geweest tot nu toe En ik hoop dat ik het nog specialer kan maken in de komende weken. Bedankt voor de steun, laten we het seizoen sterk afmaken!"

Ook Fem van Empel komt niet aan de start van het NK. En dus zijn Puck Pieterse, Ceylin Alvarado en ook Marianne Vos de favorieten om de Nederlandse trui over te nemen van Brand.