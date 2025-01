Meesterzet van Laurens Sweeck voor het BK? Herygers ziet "geweldige oplossing" van favoriet

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt in Heusden-Zolder om de Belgische titel veldrijden gestreden. Onder meer Laurens Sweeck wordt gezien als een van de topfavorieten.

Wout van Aert haakt met pijn in hart af voor het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder, hij won de voorbije drie edities van de cross. Maar dat biedt wel mogelijkheden voor andere crossers, onder meer Laurens Sweeck.

Al drie keer werd Sweeck tweede in Heusden-Zolder, winnen lukte nog nooit. Maar de Belgische kampioen van 2020 heeft misschien wel de beste vorm sinds jaren te pakken met vorige week nog winst in Diegem en Koksijde.

Sweeck bereidt BK voor op Mallorca

Sweeck werd in Gullegem pas 14de, in Dendermonde kwam hij zelfs niet aan de start. Want Sweeck vertrok naar Mallorca om daar de komende dagen te trainen. Paul Herygers vindt het een uitstekend idee van Sweeck.

"Naar het buitenland trekken bij warm weer is een geweldige oplossing", zegt Herygers bij Sporza. "Zo ontsnap je in de week voor het BK aan de hele tamtam en kun je gewoon je ding doen", gaat hij verder.

Toch durft Herygers Sweeck niet uitroepen tot absolute topfavoriet. "Het wordt sowieso een strijd. Ik vermoed dat we een sprint zullen krijgen. Wie daar dan bij is? Sweeck, ja. Thibau Nys ook. Vanthourenhout vermoedelijk wel."