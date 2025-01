🎥 Wout van Aert op pad met Jan Bakelants ... en dat levert geniale beelden op

Het regent, het regent, dan zijn de paadjes diep. Niet enkel het loze vissertje komt dan al eens vissen in het riet. Ook Wout van Aert is een man van vele oorlogen en gekke zaken, zoveel is duidelijk.

Wout van Aert vertrok ondertussen op stage naar Spanje, maar heeft van één van zijn laatste dagen in België blijkbaar toch ook gebruik gemaakt om in het groen te gaan rijden. Daarbij was hij op pad met Jan Bakelants en dan kunnen er al eens grappige momentjes gebeuren. Zo ook toen ze een hele diepe plas tegenkwamen. Modderplassen "Zo diep kan dat toch niet zijn?", vroeg van Aert zich af. Maar dat bleek toch vies tegen te vallen, want de Belg verdween bijna tot aan zijn voeten in het water van de plassen ergens in de Kempen. .@WoutvanAert fazendo arte pic.twitter.com/MFpOdvhPJ4 — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) January 6, 2025 De beelden werden gedeeld op de Instagram-stories van Wout van Aert, maar die zijn ondertussen al verdwenen. Toch werden de beelden ook gretig opgepikt door andere mensen, waardoor ze nu een extra leven gaan leiden zijn. Geniet gerust nog even mee van de mooie move van Wout van Aert, die vereeuwigd werd op de sociale media. En benieuwd wat hij in Spanje uit de mouw zal schudden.