Geen derde titel op rij op het BK? Ploegleider onthult nadeel van Iserbyt en Vanthourenhout

Met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout heeft Pauwels Sauzen-Cibel Clementines de twee laatste Belgische kampioenen in hun rangen. Toch zijn ze dit jaar geen topfavorieten volgens ploegleider Thomas Joseph.

Eli Iserbyt pakte vorig jaar in Meulebeke voor het eerst de Belgische titel in het veld, hij klopte toen Wyseure en Vanthourenhout. In 2023 was Michael Vanthourenhout dan weer de beste voor Sweeck en Nys.

Toch zal de trui in de ploeg houden niet makkelijk worden voor Pauwels Sauzen-Cibel Clementines. Iserbyt kampte deze week nog met buikgriep en zijn zenuwpijn kan ook elk moment weer de kop opsteken.

Iserbyt en Vanthourenhout in het nadeel op BK?

Ploegleider Thomas Joseph ziet ook het parcours in Heusden-Zolder in de kaart spelen van Sweeck, Vandeputte en Nys. "Het speelt in hun voordeel dat het zal vriezen", zegt Joseph bij Het Nieuwsblad.

"Eli en Michael zijn meer aanvallend ingesteld en moeten het eerder van een zware wedstrijd hebben", stelt Joseph nog. Vanthourenhout en Iserbyt gaan dan ook als underdog naar de titelstrijd volgens Joseph.

Met een podiumplaats zou Pauwels Sauzen-Cibel Clementines tevreden zijn, maar er wordt natuurlijk altijd gedroomd van meer. Kan het dan toch, een derde Belgische titel op rij voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen?