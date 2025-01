Een stijlbreuk: nieuwe CEO Jurgen Foré onthult het grote verschil tussen hem en Patrick Lefevere

Met Jurgen Foré als nieuwe CEO is Soudal Quick-Step een nieuwe tijdperk ingeslagen. En hij zal het anders aanpakken dan zijn voorganger Patrick Lefevere.

Op 1 januari nam Jurgen Foré de rol van CEO van Soudal Quick-Step over van Patrick Lefevere. Die laatste had sinds de oprichting van de ploeg in 2003 de touwtjes stevig in handen, maar heeft die rol nu losgelaten.

Een jaar geleden kwam Jurgen Foré aan boord als rechterhand van Lefevere en heeft hij kunnen leren van de grootmeester. Nu neemt hij de rol als CEO dus over, maar Foré kan nog altijd bij Lefevere terecht als klankbord.

Verschil tussen Foré en Lefevere

Toch verschillen Foré en Lefevere hard van elkaar, het lijken wel tegenpolen van elkaar. "Patrick is wie hij is, ik ben wie ik ben. Ik weet wat ik wil en ik zal het op mijn eigen manier doen. Dat is het meest authentieke en comfortabele", zegt hij bij Sporza.

Lefevere durfde recht voor de raap te zijn en ook publiekelijk uit te halen naar zijn renners. Zal Foré dat ook doen? "Als het nodig is, moet dat gebeuren." Maar Foré zal misschien sneller het gesprek intern aangaan.

De bedoeling van Lefevere en Foré is wel dezelfde. "Patrick verdedigde het team altijd met hand en tand. Dat siert hem en dat wil ik ook doen", besluit kersvers CEO Foré.