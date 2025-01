"Maakt echt geen verschil uit": veel begrip voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Fem van Empel aan de start van de nationale kampioenschappen. En dat hoeft geen probleem te zijn.

Wout van Aert laat het BK voor de derde keer op rij links liggen, Mathieu van der Poel stond in 2020 voor het laatst aan de start. Fem van Empel is er ook voor het tweede jaar op rij niet bij. Ook titelverdedigster Lucinda Brand komt niet aan de start.

Zij zitten op dit moment allemaal in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen op de weg. Hun ploegen lassen op dit moment een ploegstage in en die willen Van Aert en Van der Poel niet missen.

Van der Poel en Van Aert hebben genoeg titels

De nationale kampioenschappen verplaatsen op de kalender, bijvoorbeeld naar het einde van de kerstperiode, ligt voor Erwin Vervecken moeilijk. In de kerstperiode zouden de typische crossers dan andere accenten leggen.

"Voor Van Aert en Van der Poel en co maakt zo’n titel echt geen verschil meer in hun carrière. Maar voor de typische crossers zeker wel. Voor hen is een titel iets fantastisch op hun palmares", zegt Vervecken bij WielerFlits.

De nationale trui is zo ook het hele jaar in het veld te zien. Van Aert heeft ook al vijf Belgische truien in zijn kast hangen, Van der Poel heeft zes Nederlandse truien. Een zevende wereldtitel is voor de Nederlander dan weer wel een doel.