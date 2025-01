Mathieu van der Poel komt met duidelijke boodschap over het WK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel rijdt dit seizoen nog drie crossen, met afsluitend het WK in Liévin. De Nederlander heeft daar ook een stevig doel van gemaakt, maar is wel duidelijk over één iets.

Door een ribblessure moest Mathieu van der Poel de crossen in Baal, Koksijde en Dendermonde van zijn programma schrappen. Zijn laatste cross reed Van der Poel zo al op 29 december in het Franse Besançon. Pas op 25 januari in Maasmechelen staat Van der Poel nog eens aan de start, dan staat er na Loenhout een tweede duel met Wout van Aert op het programma. Een dag later rijdt Van der Poel ook mee in Hoogerheide. WK in Liévin enige doel voor Van der Poel Het echte doel volgt echter pas op 2 februari in Liévin. Op het WK kan Van der Poel zijn zesde wereldtitel in zeven jaar pakken en zijn zevende in totaal. Daarmee zou hij het record van Erik De Vlaeminck evenaren. "Ik ga zeker proberen om wereldkampioen te worden. Ik hou gewoon van die trui en het geeft me een doel deze winter", zegt Van der Poel bij Sporza. "Ik heb geen tien jaar meer om nu nog dingen te laten liggen. Ik word in januari 30 jaar." Toch maakt Van der Poel duidelijk dat hij niet met het record in zijn hoofd zit. "Kom ik daarmee op gelijke hoogte van De Vlaeminck, super, maar het WK is het doel, niet het record", besloot de Nederlander nog.