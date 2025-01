Profiteert Laurens Sweeck opnieuw op het BK? "Dat is geen nadeel voor hem"

Laurens Sweeck behoort met zijn vijf zeges dit seizoen en uitstekende kerstperiode tot de favorieten voor het BK veldrijden. Ook bij zijn ploeg zijn ze onder de indruk.

In 2022-2023 beleefde Laurens Sweeck een topseizoen in het veld met acht zeges en de eindwinst in de Wereldbeker. Bevestigen lukte vorig seizoen echter niet, Sweeck kon zelfs geen enkele cross winnen.

Dit seizoen gaat het opnieuw veel beter, Sweeck won al vijf keer. Daarmee doet hij voorlopig even goed als Mathieu van der Poel. Ook bij zijn ploeg Crelan-Corendon zijn ze blij dat Sweeck opnieuw zijn niveau van twee seizoenen geleden haalt.

"Het is een wereld van verschil met vorig jaar, het contrast is heel groot.. Dat is de verrassing. Laurens laat vooral zien dat ‘het’ niet weg kon zijn, wat hij toonde in zijn beste jaar ooit", zegt operationeel manager Thomas Sneyers bij WielerFlits.

Sweeck opnieuw Belgisch kampioen?

Sweeck behoort zo ook tot de favorieten om Belgisch kampioen veldrijden te worden. Dat lukte al eens in 2020, maar Sweeck zal in Heusden-Zolder ook veel concurrentie krijgen. Sneyers ziet zo'n vijf of zes concurrenten.

"Het niveau ligt dicht bij elkaar, dus kan het weleens aankomen op de details. Ik verwacht vooral een open BK, waarbij de beslissing lang kan uitblijven. Maar dat hoeft voor Laurens geen nadeel te zijn", stelt hij nog.