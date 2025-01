Waarom gaat Tim Merlier mee naar de Tour? Remco Evenepoel geeft twee redenen

Soudal Quick-Step neemt met Remco Evenepoel en Tim Merlier twee kopmannen mee naar de Tour de France. Zullen de twee goed kunnen samenwerken?

Vorig jaar was er geen plaats voor Tim Merlier in de ploeg, dit jaar mag de Europese kampioen wel mee naar de Tour. Soudal Quick-Step rekent in 2025 zowel op Remco Evenepoel als op Tim Merlier voor succes in de Tour.

Voor Evenepoel is het geen probleem. "We hebben er goed over gesproken toen we samen naar de Verenigde Staten gingen", zei Evenepoel donderdag op zijn persconferentie. Merlier heeft zich vorig jaar ook bewezen.

In de Giro was Merlier goed voor drie ritzeges, waarvan twee in de laatste week. Volgens Evenepoel was Merlier vorig jaar de snelste sprinter en moet die dan ook ingezet worden in de Tour. Ook omdat de eerste rit in de Tour voor de sprinters is.

Merlier kan Evenepoel helpen in de Tour

En Merlier kan Evenepoel ook van dienst zijn in de Tour, bijvoorbeeld in een waaieretappe. "We verstaan elkaar goed. Tijdens de dag moeten ze me beschermen en op het einde kunnen ze hun ding doen."

UAE Team Emirates XRG en Visma-Lease a Bike zullen de Tour opnieuw willen controleren voor hun kopmannen Pogacar en Vingegaard. "Wij hebben de ploeg daar niet voor, dus daarom focussen we op twee doelen."