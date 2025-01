Yves Lampaert gaat opnieuw voor andere aanpak in 2025: "Dat mis ik echt"

Yves Lampaert kende in 2024 niet zijn beste seizoen. De West-Vlaming grijpt dan ook terug naar zijn oude aanpak waarmee hij wel al succesvol was.

Een 18de plaats in de Ronde van Vlaanderen was voor Yves Lampaert in 2024 zijn beste notering in de topklassiekers in het klassieke voorjaar. Een week later in Parijs-Roubaix werd Lampaert slechts 36ste.

Het hele voorjaar reed Lampaert, die in 2017 en 2018 Dwars door Vlaanderen won, anoniem rond. Een echte verklaring heeft hij er ook niet voor. "Ik had heel hard getraind en er alles voor gedaan, maar ik kon niet mee. Ik mis de euforie", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lampaert stapte toen vaak met het hoofd naar beneden de ploegbus in. Er was dan ook veel ontgoocheling bij Soudal Quick-Step in het voorjaar, enkel Tim Merlier kon scoren met zeges in Nokere Koerse en de Scheldeprijs.

Lampaert grijpt terug naar succesrecept

In 2025, waarin het contract van Lampaert afloopt bij Soudal Quick-Step, wil hij opnieuw de neus aan het venster steken. Daarvoor kiest Lampaert voor een traditionele aanloop, niet zoals vorig jaar met een hoogtestage, naar het openingsweekend.

Lampaert komt zo aan de start in de Ster van Bessèges (5-9 februari), de Figueira Classic (16 februari) en de Ronde van de Algarve (19-23 februari). "Die hoogtestage gaan we niet meer herhalen. Ik had wel het gevoel dat ik nadien goed reed, maar qua resultaten was het niet echt een succes."