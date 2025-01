Herygers kritisch voor Belgisch kampioene Norbert Riberolle: "Niet tevreden over haar"

Marion Norbert Riberolle kroonde zich zaterdag voor het eerst tot Belgisch kampioene veldrijden. Paul Herygers ziet echter nog veel ruimte voor verbetering.

Door de afwezigheid van Sanne Cant op het Belgisch kampioenschap veldrijden kwam er sowieso een nieuwe naam op de erelijst. Marion Norbert Riberolle trok aan het langste eind, ook al ging ze heel slecht van start.

Ze zette de scheve situatie echter al in de eerste ronde recht en won met 45 seconden voorsprong op Laura Verdonschot. Julie Brouwers pakte het brons en kwam op iets meer dan een minuut van Norbert Riberolle binnen.

Herygers niet tevreden over Norbert Riberolle

Paul Herygers ziet veel potentieel in de nieuwe Belgische kampioene, maar is ook kritisch. "Als renster ben ik niet tevreden over haar de laatste jaren", zegt hij bij Sporza. In 2020 werd Norbert Riberolle nog wereldkampioene bij de beloften.

"Ze is nochtans goed in de modder en er zijn ook veel moddercrossen. Dat moet er dus nog allemaal uitkomen." Norbert Riberolle mag volgens Herygers nooit uit de top tien vallen in de Wereldbeker, maar toch gebeurt dat nog regelmatig.

Volgens Herygers kan de Belgische driekleur wel voor een soort bevrijding zorgen bij Norbert Riberolle. "Ze zal de vruchten plukken van die trui en dat zal een deel van haar carrière redden."