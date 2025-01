Ilan Van Wilder moet blessure van Remco Evenepoel opvangen: "Dat vergeten veel mensen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door de blessure Remco Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder opnieuw meer kansen bij Soudal Quick-Step. In de eerste maanden van het jaar zal hij Evenepoel vervangen.

Begin december moest Soudal Quick-Step door de valpartij van Remco Evenepoel op training de planning opnieuw maken. Zo ook die van Ilan Van Wilder, die in de eerste maanden van het jaar het kopmanschap krijgt.

"Ik begin in Portugal met de Figueira Classic, rijd dan de Ronde van de Algarve en daarna Parijs-Nice, Baskenland, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik", zegt Van Wilder bij In de Leiderstrui. Daar komt ook zeker nog een grote ronde bij.

Van Wilder wordt vervanger van Evenepoel

Door de valpartij van Evenepoel moet Soudal Quick-Step het nu ook anders gaan aanpakken, onder meer door Van Wilder uit te spelen. En zo blijft hij ook zijn eigen kansen krijgen, terwijl hij in andere koersen knecht is voor Evenepoel.

"Ik ben nog altijd maar 24 jaar. Ik ben nog niet op mijn retour, dat vergeten veel mensen. Het is veel te vroeg om mij louter op een rol als knecht te storten", zegt Van Wilder daar over. Aan hem om Evenepoel zo goed mogelijk te vervangen.

"We kunnen moeilijk aan de kant gaan zitten en toezien hoe de tegenstand alles gaat binnenhalen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid, om in de wedstrijden die ik noemde een goed niveau te hebben en voor resultaten te vechten, tot aan de Waalse klassiekers."