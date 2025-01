Paul Herygers kreeg 10.000 euro aangeboden voor Belgische titel: "Dat heb ik hem toegeroepen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In 1993 pakte Paul Herygers zijn eerste van twee Belgische titels in het veld. Ook al moest hij daarvoor een grote som geld afslaan.

Dit jaar wordt het Belgisch kampioenschap veldrijden in het Limburgse Heusden-Zolder gereden, de laatste keer dat het BK in Limburg was, dateert al van 1993. De winnaar was toen Paul Herygers, nu co-commentator.

Herygers was toen nog geen prof, hij werkte nog als gemeentearbeider. Na 40 minuten achtervolgen kreeg Herygers eindelijk het achterwiel van Danny De Bie te pakken. En die wist meteen hoe laat het was.

En dus bood De Bie Herygers een smak geld aan. "'Paul, Paul, 400.000 (frank, of 10.000 euro, nvdr.) als ik mag winnen', riep hij", blikt Herygers terug bij Het Nieuwsblad. Herygers verdiende toen zo'n 1000 euro per maand, die 10.000 euro was dus een stevige som dus voor hem.

Herygers weigerde geld van De Bie

Hij moest ook snel en alleen de beslissing maken. En Herygers was in de sprint normaal trager dan De Bie. Uiteindelijk heeft Herygers het geld niet aangenomen. "Ik heb ‘m toegeroepen: 'Danny, we gaan er voor sprinten.'"

De Bie en Herygers probeerden elkaar nog kwijt te raken, maar het werd uiteindelijk toch een sprint. Herygers won en pakte zijn eerste Belgische titel in het veld. "Na die bewuste sprint nam mijn carrière een vlucht. Ik was definitief vertrokken." In 1994 pakte Herygers ook de wereldtitel.