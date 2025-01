Thibau Nys baalt al meteen na het Belgisch kampioenschap: "Echt jammer"

Thibau Nys heeft zich tot Belgisch kampioen veldrijden gekroond. Al zal zijn nieuwe trui wel niet in het veld te zien zijn.

De Europese kampioen veldrijden is nu ook Belgisch kampioen veldrijden geworden. Thibau Nys heeft in Heusden-Zolder zijn eerste Belgische titel bij de profs gepakt. Exact 25 jaar nadat vader Sven zijn eerste Belgische titel pakte.

Toch zal Thibau Nys nog minstens negen maanden moeten wachten voor hij een wedstrijd mag rijden met zijn Belgische driekleur. Want zijn Europese trui heeft voorrang, die moet hij tot het volgende EK in november dragen.

"Het is een prachtige trui", zei Nys over zijn Belgische driekleur bij Sporza. "Alleen is het jammer dat ik hem niet mag dragen. Een luxe-probleem", lachte Nys wel. Want wie wil nu niet twee truien pakken in één seizoen?

Maakt Nys ook kans op het WK?

Begin februari kan Thibau Nys er in Liévin nog een derde trui bij doen dit seizoen. Op het WK moet hij dan wel voorbij topfavoriet Mathieu van der Poel. Nys blijft dan ook realistisch over zijn kansen op de regenboogtrui.

"Ik zal er niet met meer of minder motivatie aan de start staan dan in eender welke andere wedstrijd. Maar we moeten realistisch zijn. Zelf al is Van der Poel 95 of 90%, het wordt heel moeilijk. Maar ik probeer gewoon in de best mogelijke vorm aan de start te komen zodat ik mezelf niets kan verwijten."