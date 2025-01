CEO Jurgen Foré over Soudal Quick-Step: "We hebben geen Van Aert of Van der Poel, maar..."

Soudal Quick-Step kwam er vorig jaar in het klassieke voorjaar niet aan te pas. Dit jaar wil The Wolfpack beter doen, al beseft Jurgen Foré dat het niet makkelijk zal worden.

Met zeges van Tim Merlier in Nokere Koerse en de Scheldeprijs deed Soudal Quick-Step het degelijk, maar in de echte klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was het zoeken naar renners van The Wolfpack.

Dat geeft ook kersvers CEO Jurgen Foré toe. "De mannen waren niet op niveau", zegt Foré bij Sporza. "We kwamen er in Vlaanderen en Roubaix niet aan te pas." Toch ziet Foré het rooskleuriger in voor 2025.

Foré gelooft in Soudal Quick-Step in het voorjaar

Met onder meer Dries Van Gestel is er een versterking in de breedte. Foré hoopt ook Yves Lampaert weer op het niveau te krijgen en ook Mattia Cattaneo brandt van ambitie om te scoren in de kasseikoersen.

"We hebben geen Van der Poel, Van Aert of Pogacar en Remco Evenepoel focust dit jaar niet op het voorjaar. We moeten het doen als team en ik heb er vertrouwen in dat we gewapend zijn", stelt Foré nog.

Er is bij Soudal Quick-Step vooral goed nagedacht over de voorbereiding en waar het fout kan gelopen zijn. "We hopen er lessen uit te trekken en we hopen op z'n minst ons plekje weer op te eisen. Ik geloof erin. We geven niet op."