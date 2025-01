Coach Paul Van den Bosch onthult het grote "gebrek" van Thibau Nys

Na de Europese titel kroonde Thibau Nys zich ook tot Belgisch kampioen veldrijden. Volgens zijn coach Paul Van den Bosch is er nog veel ruimte voor verbetering bij Nys.

Zowel op de weg als in de cross laat Thibau Nys mooie dingen zien. Vorig seizoen won hij negen wedstrijden op de weg, in het veld zit hij nu aan vier zeges. Met daarbij dus de Europese en de Belgische titel.

Volgens zijn coach Paul Van den Bosch zijn dat geweldige prestaties, maar schort er ook nog veel bij Nys. "Alleen zit daar een gebrek aan stabiliteit in. Maar hij is nog maar 22 jaar. Als je zijn palmares ziet, is dat al geweldig", zegt Van den Bosch bij Sporza.

Training en leeftijd Nys

Die stabiliteit bij Nys moet er volgens Van den Bosch komen met de jaren. Daarvoor heeft hij ook twee aanknopingspunten. Er is op het vlak van training nog heel veel mogelijk. "In mijn ogen heeft hij nog maar 3-4 weken echt op WorldTour-niveau getraind."

Dat was vorig jaar voor de Ronde van Polen, waar Nys drie ritten won. En dan is er ook nog de leeftijd van Nys. Hij is dus nog maar 22 jaar, een renner van 26 jaar is altijd sterker. Het beste voorbeeld is Tadej Pogacar in 2024.

Van den Bosch waarschuwt dan ook voor al te hoge verwachtingen dit jaar voor Nys op de weg. "We mogen nu ook niet verwachten dat hij meteen de Waalse Pijl, zijn grootste doel op de weg, gaat winnen."