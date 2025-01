Remco Evenepoel geeft het eerlijk toe: "Dat zit in mijn hoofd en doet me twijfelen"

Remco Evenepoel kreeg geen goed nieuws over zijn blessure aan zijn schouder. De olympische kampioen heeft het dan ook mentaal moeilijk.

Afgelopen donderdag moest Remco Evenepoel een scan ondergaan, een maand na zijn operatie. Die bleek goed te zijn, maar enkele dagen later moest Evenepoel daar al op terugkomen. Er lijkt een zenuw geraakt te zijn.

Ook een spier aan de buitenkant van zijn schouder werkt op dit moment niet honderd procent. Daardoor zal het herstel wat langer duren. Ook de impact van de schade aan de zenuw is groter dan ingeschat.

Evenepoel moest zijn eerste training op de rollen laten schieten afgelopen weekend. Na de eerste sessie bij de kine had Evenepoel te veel reactie. "Het was moeilijk om iets vast te grijpen en te steunen op de schouder", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Mentaal heeft Evenepoel het moeilijk

De blessure die Evenepoel nu opliep bij zijn ongeval op training, is zwaarder dan in april vorig jaar bij zijn val in de Ronde van het Baskenland. De schouder van Evenepoel is in één uit de kom gegaan.

Voor mentaal zijn het moeilijke tijden voor Evenepoel: "Dit doet pijn. Ik moet nu dezelfde oefeningen doen als in april en mei vorig jaar, maar het zal langer duren. Dat zit in mijn hoofd en doet me twijfelen. Ik hoop dat ik weer mijn niveau haal en dat ik in de Tour nog beter kan zijn dan vorig jaar."