Remco Evenepoel slikt nieuwe domper: "Er is een bijkomend probleem"

Remco Evenepoel heeft opnieuw een tegenslag te verwerken gekregen in zijn revalidatie. Wellicht moet de olympische kampioen zijn rentree dan toch weer uitstellen.

Enkele dagen geleden kreeg Remco Evenepoel goed nieuws over zijn revalidatie tijdens een scan in het ziekenhuis. Maar op het Sportgala moest Evenepoel bekennen dat hij een nieuwe tegenslag te verwerken heeft gekregen.

"Er is een bijkomend probleem", vertelde Evenepoel bij Sportweekend. "Er is een zenuw geraakt. Mijn schouder is behoorlijk inactief. Het zal langer duren dan we hadden gedacht. Want normaal zou ik dit weekend al op de rollen rijden."

"We moeten heel hard werken om die spieren prikkels te geven en te laten leven. Het zal dus iets langer duren dan gehoopt." Is het voorjaar, met een rentree in de Brabantse Pijl op 18 april, nu dan al in gevaar voor Evenepoel?

Evenepoel mikt nog altijd op de Tour

Volgens Evenepoel is dat niet het geval, maar er kan nog geschoven worden met zijn rentree. Gelukkig is start van de Tour pas voor begin juli. Daar mikt Evenepoel nog altijd op. Wat de Ardennen betreft is het afwachten.

"Het is een dompertje", sloot Evenepoel nog af. "Normaal was er de operatie en kon ik vijf weken later hervatten. Nu doen we dat ook, zij het iets milder. Dat moeten we dus in de gaten blijven houden."