Thibau Nys weet hoe hij Mathieu van der Poel kan kloppen op WK veldrijden: "Zou lelijk zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is na Europees kampioen nu ook Belgisch kampioen veldrijden. Stiekem droomt hij ook van de regenboogtrui, maar Nys blijft wel realistisch.

Voor Thibau Nys stonden er zondagavond nog enkele festiviteiten op het programma, maar die heeft hij relatief snel verlaten. Rond middernacht lag hij in zijn bed, want om half acht moest hij er weer uit door enkele verplichtingen.

Niet de cross in Otegem, daarvoor gaf de kersverse Belgische kampioen forfait. Hij vertrok wel naar Spanje, waar hij in iets betere weersomstandigheden gaat trainen. Daar wil Nys zich ook weer focussen op zijn volgende doelen.

Thibau Nys over ambities op WK veldrijden

Eerst en vooral de volgende manche van de Wereldbeker in Benidorm, maar ook het WK veldrijden in Liévin op 2 februari. "Niks moet op dat WK, maar ik ben wel gebrand op een mooi resultaat", zegt Nys bij VTM Nieuws.

Dromen van de regenboogtrui doet Nys niet echt, want in normale omstandigheden is dat volgens hem niet realistisch. Topfavoriet Mathieu van der Poel zou dan al een offday en pech moeten hebben om hem van winst te houden.

"Dat wenst niemand hem toe en dat zou ook een heel lelijke manier zijn om wereldkampioen te worden", vindt Nys. "Maar als Van der Poel gewoon op niveau is, dan wordt het heel moeilijk", besluit Nys nog.