🎥 De knie heeft nog altijd zorgen nodig: Wout van Aert toont opnieuw zijn grote litteken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft op zijn sociale media een fotoreeks gedeeld van zijn tweede week van het jaar. Van Aert toont onder meer hoe het litteken op zijn knie wordt behandeld.

Voor de laatste week van 2024 deelde Wout van Aert tien foto's op zijn sociale media. Dat viel goed in de smaak bij zijn volgers dat hij er in 2025 voorlopig mee doorgaat. Maandag uploadde Van Aert tien foto's van de tweede week van het jaar.

Van Aert is intussen in Spanje voor de tweede ploegstage van Visma-Lease a Bike, er passeren dan ook heel wat beelden van in de Spaanse zon. Ook de futuristische tijdrithelm van de ploeg heeft Van Aert nog eens getest.

Van Aert laat litteken behandelen

Er is echter ook een video waarbij Van Aert een bezoek brengt aan het Laserkabinet in Herentals. Met een laser wordt het litteken op de knie van Van Aert behandeld om de rode kleur zo veel mogelijk weg te krijgen.

Vier maanden na zijn zware val in de Vuelta is het litteken op de knie Van Aert nog altijd goed zichtbaar. Door de behandeling met de laser hoopt Van Aert om die zichtbaarheid van zijn litteken wat te verminderen.

Zondag mogen we Wout van Aert opnieuw aan de start van een cross verwachten, dan staat de Wereldbeker in Benidorm op het programma. Vorig jaar was Van Aert er de beste, Mathieu van der Poel komt niet aan de start.