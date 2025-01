OFFICIEEL: Wout van Aert maakt zijn drukke programma voor 2025 bekend

Wout van Aert heeft zijn programma voor 2025 bekendgemaakt. En dat lijkt voor een groot stuk op dat van 2024.

Net als vorig jaar is winst in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix het grote doel van Wout van Aert in 2025. Zijn voorjaar is daarom bijna een exacte kopie van vorig jaar, toen hij Kuurne-Brussel-Kuurne won.

Voor het openingsweekend rijdt Van Aert nog enkele wedstrijden, onder meer de Ronde van de Algarve met Jonas Vingegaard. Daarna vertrekt Van Aert net als vorig jaar op hoogtestage als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Die twee koersen moest Van Aert vorig jaar missen door een zware val in Dwars door Vlaanderen. "De teleurstelling van vorig jaar heeft me nu alleen maar meer gemotiveerd voor de kassieklassiekers", zegt Van Aert.

Van Aert rijdt Giro én Tour

"Ik wil samen met mijn ploeg schitteren in het klassieke voorjaar." Na de klassiekers komt Van Aert ook aan de start in de Giro (9 mei tot 1 juni). "In de Giro heb ik mijn zinnen gezet op de roze trui. Dan zou ik de leiderstrui in alle grote rondes gedragen hebben."

Daarna vertrekt Van Aert opnieuw op hoogtestage om de Tour te rijden. "Zeker tot aan de zomer wordt het een druk jaar", weet Van Aert. Wat er na de Tour op het programma staat van Van Aert, onder meer een deelname aan het WK in Rwanda eind september, is nog niet duidelijk.

Programma Wout van Aert 2025